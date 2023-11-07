«النقل» تكشف تفاصيل توظيف 1500 مصري على السفن المملوكة لشركة قبرصية

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحري المصري من جهة ومجموعة شركات «كولومبيا» القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصري مجموعة بان مارين.

وتتضمن مذكرة التفاهم «تـوظيـف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة - تطوير شركات النقل البحري التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة –تشغيل سفن مصرية - إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية»، كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول في عقود شراكة أو تعاون أخرى منفصلة في مجال النقل البحري.

توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الشركات

وأكد وزير النقل، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون البحري وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الشركات والتحالفات العالمية الكبرى وكذلك الشركات المحلية المصرية بما يساهم في تنفيذ مشروعات وتسيير خطوط ملاحية مع الدول الشريكة لتعزيز حجم التبادل التجاري ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتنفيذًا لتوجه الدولة المصرية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية، مضيفًا أن مصر أصبحت وجهه للشركات الكبرى عالميًا للاستثمار بها وعقد الشركات، وذلك ينبع من الايمان بتميز الموقع الجغرافي لمصر وموانئها البحرية ورغبة منها في المشاركة فيما تقوم به الحكومة المصرية من مشروعات ضخمة في جميع القطاعات وفي قطاع النقل بشكل خاص.