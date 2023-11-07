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وزير النقل يكشف تفاصيل مهمة بشأن تفعيل التذكرة الموحدة في مصر

كتب:

كريم روماني
12:34 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
مترو الأنفاق - تعبيرية

مترو الأنفاق - تعبيرية

أكد وزير النقل، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لاستكمال إصدار التذكرة الموحدة، خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ألما الإيطالية لتطبيق نظام التذكرة الموحدة، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأضاف الوزير، أن التذكرة الموحدة ستمكن المواطن أن يركب القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويستقل مترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بنفس التذكرة مثل جميع الدولة المتقدمة في العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمكن المواطن من حجز وسائل المواصلات بالمحمول أو منافذ البريد وغيرها من الوسائل المتنوعة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.