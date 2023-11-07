«النقل» تكشف تفاصيل تشغيل رحلة بحرية أسبوعيا بين مصر وإيطاليا

شهد وزير النقل وسفير إيطاليا لدى مصر توقيع إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينة المشغلة للخط المصري الإيطالى وقطاع النقل البحري، بالاتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وإيطاليا ومواصفات السفينة.

وقع من الجانب المصري اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري ومن الجانب الإيطالي Lars Hoffmann- Vice President, Head of - Mediterranean Business unit .

فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا

وأشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص، بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.

وشهد وزير النقل توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومى لتسيير الخط بحضور سفير إيطاليا بالقاهرة، وشملت مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصري الإيطالى بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك وعن الجمارك الإيطالية وقع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.

وقدم وزير النقل الشكر للسفير الإيطالي على الدور الكبير الذي قام به لتوقيع هذه الاتفاقية.