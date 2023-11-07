«النقل» توقّع اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات عالمية

أعلنت وزارة النقل، توقيع عدة اتفاقيات وبروتوكول تعاون مع عدّة جهات، بينها شركة ألما الإيطالية والبنك الأهلي المصري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لتشغيل المنطقة اللوجستية، على هامش فعاليات معرض النقل الذكي.

وجاءت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، كما يلي.

توقيع عدة اتفاقيات

- مذكرة تفاهم مع شركة ألما الإيطالية لتطبيق نظام التذكرة الموحدة، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس الهيئة، وهيئة ميناء جوانزو الصيني لتدعيم آفاق التعاون الدولي.

- توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتكملة خط سكة حديد الفردان بئر العبد بالتعاون مع الهيئة العامة للمواني البرية والجافة برئاسة اللواء عمرو إسماعيل، وشركة أوركيد الكويتية المصرية للتطوير برئاسة الدكتور عمرو الكباريتي.

- توقيع مذكرة تفاهم أخرى مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بشأن دراسة إنشاء وتطوير وتشغيل المنطقة اللوجيستية لمدينة السادس من أكتوبر.

- توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسلوم على مساحة 600 فدان، بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، بالتعاون مع شركة الساعي الليبية وشركة الرائد للاستشارات الهندسية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألما الإيطالية لتطبيق نظام التذكرة الموحدة، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.