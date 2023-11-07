ماذا يحدث حال انسحاب الأهلي من كأس الرابطة؟.. «عقوبات مغلظة»

لم يكن قرار الانسحاب من أي بطولة هينًا، خاصة حال تراجع الطرف الأكثر جماهيرية وتأثيرًا عن المشاركة، ما بدوره خلق حالة من الجدل، بعد ارتباط اسم الأهلي بالانسحاب من بطولة كأس الرابطة؛ لمعاناته من ضغط في جدول المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

ما عقوبات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة؟

في الساعات المنقضية، انتشرت تقارير، تفيد تفكير الأهلي في الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، على الرغم من وداعه بطولتي الدوري الأفريقي والخسارة في السوبر الأفريقي، في مستهل رحلته بالموسم الجاري، فهل ينسحب المارد الأحمر للتفرغ للبطولات الكبيرة؟

لا يزال رد الأهلي على هذه الأقاويل غير حاضر، لكن الإعلامي أحمد شوبير أكد عدم وجود نية من قبل إدارة القلعة الحمراء، بالانسحاب من البطولة، خاصة بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي.

ماذا يحدث حال انسحاب الأهلي من كأس الرابطة؟

ماذا يحدث حال قرر الأهلي أو أي ناد آخر الانسحاب من بطولة كأس الرابطة؟.. البطولة المستحدثة المقرر انطلاقها بداية من شهر يناير المقبل، حتى فبراير الذي يليه، ويحمل لقبها فريقا فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، لديها لوائح خاصة، تشمل عقوبات الانسحاب أو الاعتذار عن المشاركة في المسابقة المحلية، ما قد يعود على المارد الأحمر بعقوبة مغلظة، حال قرر عدم الظهور في النسخة القائمة.

لوائح بطولة كأس الرابطة، تنص على توقيع غرامة مالية قدرها يصل إلى مليون جنيه، وذلك حال الاعتذار أو الانسحاب من المشاركة في البطولة، قبل مراسم سحب القرعة، أما في حالة حدث ذلك، بعد سحب القرعة ستكون العقوبة مغلظة لتصل إلى مليوني جنيه.

وعن نظام النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة، ستقام بنظام الـ3 مجموعات، بدلا من خروج المغلوب، الذى جرى الاعتماد عليه من قبل رابطة الأندية في النسخة المنقضية، والذي يعد التغيير الثالث في نظام البطولة، إذ أقيمت نسختها الأولى بنظام المجموعات الثلاث الذي قررت الرجوع له مجددًا.

لائحة بطولة كأس الرابطة للموسم المرتقب، تعتمد مشاركة الأندية الـ18 للدوري الممتاز في كأس الرابطة، على أن يجرى تقسيمها على 3 مجموعات بواقع 6 فرق في كل مجموعة.