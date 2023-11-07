قرار صادم من الاتحاد الأفريقي ضد الأهلي.. اعرف التفاصيل

اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عقوبات ضد النادي الأهلي نظرا لما قامت به جماهيره خلال لقاء الإياب بنصف نهائي الدوري الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ستاد القاهرة الدولي وما قام به مشجعي الأحمر تجاه حكم هذه المواجهة، السنغالي عيسى سي.

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي النادي الأهلي بسبب ما حدث من جماهيره في لقاء صن داونز وإلقاء زجاجات المياه على عيسى سي، حكم هذه المواجهة، التي انتهت بالتعادل السلبي وخروج الشياطين الحمر من الدوري الأفريقي، لخسارته ذهابا بهدف دون رد، وفقا لما علمه «الوطن سبورت».

ما هي عقوبة الأهلي من الاتحاد الأفريقي؟

ووقع «كاف» عقوبة مالية على الأهلي تصل قيمتها إلى 120 ألف دولار، بسبب ما قامت به جماهير المارد الأحمر بعد انتهاء مباراة صن داونز وإلقاء الزجاجات مع الحكم السنغالي وهو نفس الأمر الذي قامت بها الجماهير نفسها في مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.

الأهلي يشكو حكام أفريقيا للكاف

وخلال الأيام الماضية، كان النادي الأهلي قد قام بتوجيه شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي بسبب الحكام والأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال المباريات، مطالبا في بيان رسمي سرعة الحل في الأخطاء التحكيمية التي تحدث في القارة الأفريقية.

وخاض الأهلي أربع مباريات في الدوري الأفريقي، إذ لعب مع سيمبا وتعادل معه ذهابا 2-2 وإيابا 1-1 بربع النهائي، والتقى صن داونز في نصف النهائي وخسر ذهابا 1-0 وإيابا تعادل بنتيجة سلبية ليودع البطولة من الدور قبل النهائي.