أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «sold out كامل العدد» على «CBC» الخميس

تبدأ قناة ‏«CBC» الخميس المقبل، عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج «sold out كامل العدد» الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة «watch it».

الموسم الجديد من البرنامج يتمّ عرضه حصريًا على قناة ‏«CBC» في تمام 9 مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

حلقة الخميس المقبل ترفع شعار «ونحكي كمان»، وفيها يحكي محمود سعد قصة الهرم المائل والهرم الأحمر، ونتعرف منه على حكاية «فرح» أشهر بائعة فطير في المعصرة.

أما حلقة الجمعة المقبلة من «sold out كامل العدد»، فيقدم فيها البرنامج ليلة فنية غنائية متميزة تحت عنوان «الحكاية بأصواتنا» يمتزج فيها الحكي من إلقاء الفنان سيد رجب، والغناء بصوت المطربة لينا شماميان التي تقدم مجموعة من أشهر أغاني التراث الفلسطيني والمصري.