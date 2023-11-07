ندوة عن «مخاطر الأمن القومي» في جامعة سوهاج غدا

تنظم غداً الأربعاء جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي الندوة التثقيفية 53، لتوعية شباب الجامعات بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري

وأوضح «النعماني»، أنه سيحاضر بالندوة اللواء الدكتور أسامة الجمال مدرس بأكاديمية ناصر العسكرية، حيث ستتناول الندوة أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري، ودور الشباب في الحفاظ عليه، وتوعية الطلاب بكيفية مواجهة المخططات التي تستهدف أمن الدولة المصرية، والتحديات الأمنية القومية الداخلية والخارجية.

مشاركة جامعة سوهاج بمعرض النقل الذكي

وفى إطار آخر، شارك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم من برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، بجامعة سوهاج في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا بمحافظة القاهرة، تحت شعار«توطين صناعة وسائل النقل في مصر».

يشارك بالمؤتمر 24 طالبا وطالبة، وضم المؤتمر ما يقرب من 350 شركة من 50 دولة.