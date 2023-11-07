رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات الخاصة بمهرجان «سوهاج مدينة الفنون»

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وفدا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، رئيس الاتحاد، رئيس مؤسسة دار المعارف، لمناقشة آليات تتفيذ مهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة، الذي ينفذ بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والمحافظة وجامعة سوهاج، في 5 ديسمبر المقبل.

مهرجان أسبوع الفنون بسوهاج

وأوضح «النعماني» أن الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بمهرجان أسبوع سوهاج مدينة الفنون والثقافة، الذي سيتضمن إقامة معرض للكتاب بنادي المحليات، بمشاركة كبري دور النشر المصرية، وإقامة حفلات فنية وندوات أدبية، بمشاركة أشهر الكتاب المصريين، وتنفيذ مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الأدبية من شباب محافظة سوهاج، ونشرها مجانا.

برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وإتحاد الناشرين

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة آليات عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين، لتنفيذ معارض للكتاب وورش عمل بالجامعة، إلى جانب تولي اتحاد الناشرين طبع المطبوعات كافة التي تنفذها الجامعة.

وفي ختام اللقاء، أهدى سعيد عبده، رئيس الاتحاد، للدكتور حسان النعماني، مصحفا تكريما له، وتقديرا لمجهوداته.