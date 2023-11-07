جامعة سوهاج تشارك في المعرض الدولي للنقل الذكي

شارك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم من برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة، والذي أقيم تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، وتُنظم فعالياته بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

مشاركة جامعة سوهاج بالمؤتمرات

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح المؤتمر بحضور وزير النقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة أبنائها في مثل تلك المؤتمرات والمعارض بهدف صقلهم بالخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وكل ماهو جديد في مجال تخصصهم.

350 شركة من 50 دولة تشارك في المؤتمر

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي القائم بعمل عميد الكلية، إنه شارك بالمؤتمر 24 طالب وطالبة، حيث ضم المؤتمر ما يقرب 350 شركة من 50 دولة من دول العالم المختلفة، ويتضمن عدداً من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة، مضيفاً ان المعرض هذا العام يشهد تخصيص ساحة للابتكار، لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية

وأوضح الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بالكلية أنه خلال المعرض والمؤتمر تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التدريبات والمعايشة وبشكل مجاني لطلبة وطالبات الكلية بعدد من الشركات، بجانب هيئة مترو الأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة العربية للتصنيع، لدعم وتطوير البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العربية للتصنيع.