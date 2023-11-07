«شركات السياحة»: الإقبال على جناح مصر في معرض لندن أفضل من العام الماضي

كشف أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ التفاعل من جانب شركات السياحة والطيران البريطانية مع الجناح المصري المشارك بمعرض لندن السياحي 2023، أفضل من العام الماضي، متوقعا زيادة جيدة في حجوزات السياح البريطانيين الوافدين لمصر خلال عام 2024 مقارنة بالعام الجاري.

معرض لندن السياحي

وأضاف البكري، خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن» من العاصمة البريطانية لندن، أنّ المعارض السياحية الكبيرة مثل معرض لندن السياحي الذي يعتبر أحد أهم معرضين سياحيين في العالم، يحظى بوجود أعداد كبيرة من الدول المشاركة، فضلا عن صناع السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال فعاليات المعرض الذي يختتم أعماله غدا.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ الجناح المصري المشارك بمعرض لندن السياحي استطاع جذب أعداد جيدة من صناع السياحة في العالم خاصة البريطانيين، لافتا إلى أنّ شكل الجناح جاء على هيئة معبد فرعوني، فضلا عن طريقة الترويج للمدن المصرية، والذي حاز على إعجاب الحاضرين.