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شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي لمربع سكني بغزة

كتب:

مريم جاد
02:02 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، بوقوع شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا في حي الزيتون.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إنّ أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».

وأضاف أنّ النازحين فروا إلى مراكز الإيواء في ظل قلة المساعدات، مشيرا إلى أنّ المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء من المتوقع نفادها خلال 5 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أنّ الوقود في القطاع سينفد تماما خلال فترة وجيزة، ما ينبئ بكارثية إنسانية جديدة. 

 

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بقلم مريم جاد