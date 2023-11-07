الملك تشارلز يعلق على الحرب في غزة: نتواصل مع الحلفاء العالميين

علق الملك تشارلز، اليوم الثلاثاء، على الأحداث المندلعة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ تطرق لعدة قضايا، قائلا خلال خطاب ملكي في البرلمان البريطاني إن وزراء المملكة يعملون عن قرب مع «الحلفاء العالميين»، من أجل معالجة التحديات الأمنية الراهنة، معتبرا ما يحدث في قطاع غزة عواقب لهجوم الفصائل الفلسطينية في أكتوبر الماضي.

تسهيل الدعم الإنساني

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل الدعم الإنساني في غزة، ودعم السلام في الشرق الأوسط، وفقا لـ«سكاي نيوز».

تقف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حائلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ تكرر فشل مجلس الأمن الدولي فيما يخص اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، إذ رفضت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قرار وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة «سي إن إن» الأمريكية.

وجاء فشل الاتفاق على قرار لوقف إطلاق النار بعد أن تقدمت عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشروع قرار يضمن ذلك، ولكن وقفت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهما عضوين دائمين بالمجلس وتتمتعان بحق النقض (الفيتو)، أما القرار ليحول دون تنفيذ.