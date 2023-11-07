وصول 35 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 35 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة لوجود 25 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ونقلهم الى المستشفيات المصرية، وفق نبأ عاجل أوردته قبل قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة «إكسترا نيوز»، وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.