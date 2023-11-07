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افتتاح مقرات جديدة تابعة للنيابة الإدارية في 6 أكتوبر والشيخ زايد

كتب:

محمد عيسى وبسمة عبدالستار
04:16 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية

افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة، بمدينة السادس من أكتوبر.

كما جرى افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار رؤية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

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