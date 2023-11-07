وزارة الكهرباء تتوسع في طرق سداد الفاتورة إلكترونيا للتسهيل على المواطنين

تيسيرا على المواطنين، وفي إطار ميكنة الوزارات، كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن طرق دفع فاتورة الكهرباء لعملائها «أونلاين»، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية خطوات دفع الفواتير دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع.

طرق سداد فاتورة الكهرباء أونلاين

1- يمكن للمشترك الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر من هنا، للاستعلام على جميع فواتير شركات التوزيع «استعلام، دفع فواتير».

2- جرى توفير أكثر من 60 ألف مركز لتحصيل الفواتير داخل منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على جميع أنحاء الجمهورية، مثل «مكاتب البريد - مصاري - أمان - Bee - وقتي - سداد - تمام - ضامن - ممكن والبنك الزراعي».

12 محفظة بنكية لسداد فاتورة الكهرباء

3- يوجد 12 محفظة بنكية لسداد فاتورة الكهرباء منها «البنك الأهلي - بنك مصر - بنك الإسكندرية - بنك CIB - بنك Blom - بنك Credit Agricol - بنك أبو ظبي الإمارتي - بنك عودة - بنك الإسكان والتعمير - بنك QNB - بنك قناة السويس - بنك NBK» عن طريق تحميل تطبيق الهاتف للبنك التابع له من خلال «App Store أو Play Store».

4- يمكن للمشتركين سداد فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق My Fawry.

5- توجد 10 آلاف ماكينة ATM موزعة على مستوى الجمهورية، يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلالها.