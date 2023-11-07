وفد قيادات كتلة الحوار يزور مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة

زار وفد من قيادات كتلة الحوار، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والوصول إلى كيفية تقديم العون لاشقائنا في فلسطين.

كتلة الحوار تؤكد موقف مصر من القضية الفلسطينية

وقال مصطفى جعفر سالمان أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة وعضو مؤسس كتلة الحوار، خلال الزيارة، إن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه وأرضه وليس كما يزعم الإعلام الغربي بأن المدافعين عن حقهم جماعات إرهابية.

واضاف «سالمان»، أن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية هو انعكاس لإرادة الشعب المصري والشرفاء من مجتمعات العالم، كما أنه تأكيدا على الموقف المصرى الثابت من القضايا العربية للأشقاء في فلسطين وليبيا والسودان.

اتحاد المرأة الفلسطينية يشيد بالدعم المصري

وأوضح مصطفى جعفر، أن مصر قيادة وشعبا يدعمون أشقائهم في فلسطين ويؤمنون بحقهم في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن وجود مقر لاتحاد المرأة الفلسطينية في مصر من دواعي السرور باعتبارها البيت الثاني للفلسطينيين، مشيرا إلى أن التاريخ يقول أنه على مر العصور كانت مصر بيت العروبة والدفاع عن القضايا الإنسانية عامة والعربية والفلسطينية بصفة خاصة.

وأكد عضو مؤسس كتلة الحوار أن الاحتلال الإسرائيلي، هو الخاسر الأكبر مما يحدث الآن، فبرغم الجرائم التي ارتكبها في حق الأطفال والنساء لم يحقق حتى الآن هدفه بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفسطينيين، والذي وقفت أمامه الدولة المصرية، وحتى الآن مصر هي الفاعل الرئيسي للوقوف أمام الاحتلال لدعم القضية.