تجهيز 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بتجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة «إكسترا نيوز»، وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».