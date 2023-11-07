متى يحق للإخوة والأخوات صرف معاش أخيهم المتوفى؟.. «التضامن» تجيب

في كثير من الأحيان، وعند وفاة أحد الأشخاص، يتساءل الكثير من أهل المتوفى، هل يحق لهم صرف المعاش الخاص به أم أن هناك ما يمنع ذلك؟ وتحديدا الإخوة والأخوات إذا كانوا في حاجة لذلك فعلا، وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين فيما يخص المعاش باستمرار عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يقصد بالمستحقين للمعاش الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، فإذا توافر فيهم تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق، ونوضح من خلال هذا التقرير متى يحق للإخوة والأخوات صرف معاش أخيهم المتوفى وفقما أوضحته وزارة التضامن، كالتالي:

متى يحق للإخوة والأخوات صرف معاش أخيهم المتوفى؟

- يجب ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- يجب ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

كما يحق للابنة أيضا الحصول على معاش والدها المتوفى حتى وإن كانت تدرس أو تعمل، ولا يشترط سن محدد لحصولها على المعاش، كما أن الحالة الوحيدة التي تمنع منها السيدة من صرف معاش والدها هي الزواج، ولكن إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، يحق لها صرف معاش عن والدها المتوفى.