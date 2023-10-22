شروط المعاش المبكر 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام.. منها الاشتراك التأميني

تعد شروط المعاش المبكر 2023 من الأمور التي يرغب الكثيرون من المواطنين في معرفة التفاصيل الخاصة بها من أجل إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش، وتوضح «الوطن» في السطور التالية شروط المعاش المبكر وفقا للقانون الجديد بحسب ما أكده المحامي شريف الجعار، المحامي بالنقض في تصريحاته لـ«الوطن».

شروط المعاش المبكر 2023 للقطاع العام

وبخصوص شروط المعاش المبكر 2023، أكد «الجعار» أن القانون اشترط في خروج الموظفين في القطاع العام بأن يتوفر لديهم مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير.

وحول شروط المعاش المبكر 2023 للموظفين في القطاع العام، أضاف «الجعار» أنه يُشترط بأن لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، فضلا على أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

شروط المعاش المبكر 2023 للقطاع الخاص

وحول شروط المعاش المبكر 2023 للقطاع الخاص فإن هناك عددا من الشروط ومنها:

وصول سن الموظف إلى 50 سنة.

- عدم وقوع أي إجراء تأديبي على الموظف من مؤسسته خلال فترة عمله.

- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

- في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.

- الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

- وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.