ما حالات تسوية المعاش بنسبة 80%؟.. خبير قانوني يجيب

حدد قانون التأمينات والمعاشات، الحالات التي يمكن للمؤمن عليه، تسوية معاشه خلالها بنسبة تصل إلى 80%، وذلك حتى يعطى المؤمن عليه، حقه، إذ أوضح الخبير القانوني محمد عبد المجيد، أنّ المشرع وضع حالات محددة لتسوية المعاش، ونسب الزيادة التي تصل إلى 1%.

حالات تسوية المعاش

وأضاف «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أنّ القانون حدد للمؤمن حق تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، في حالة إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو حدوث وفاة، ويزيد المعاش بنسبة 1% سنويًا، حتى يبلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكمًا في حال إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء الخدمة، لافتًا إلى أنه تعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

زيادة المعاش

وأشار الخبير القانوني إلى أنه في حالة العجز الجزئي المستديم، الناتج عن إصابة العمل بنسبة 35% فأكثر، يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه قانونًا، مشيرًا إلى أنه في حال أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه وثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، يتم زيادة معاشه بنسبة تحددها أحكام هذا القانون.