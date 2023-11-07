نائب محافظ القاهرة: لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

دور المواطنين

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة بنائية، وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء، كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة والأحياء لرصد المخالفات في مهدها.

إزالة مخالفات

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء دكتور طارق بحيري بتنفيذ قرار إزالة للتعدي ببناء مخالف شمل بناء حوائط من الطوب وسقف خرساني بالمسافة الحرة الخلفية للعقار رقم 38 شارع 6 بالمعادي وجرى انتهاء الإزالة بالكامل عمل محضر بالتنسيق مع قسم شرطة المعادي.