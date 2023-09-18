إجراءات عاجلة من حي المعادي بالقاهرة بشأن الكلاب الضالة

ناشد حي المعادي بمحافظة القاهرة، المواطنين بالإبلاغ عن أي كلاب ضالة بالشوارع والميادين حتى يتم التعامل الفوري معها من قبل الطب البيطري والجمعيات المختصة بالتعامل مع الكلاب الضالة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

شكاوى عن وجود كلاب ضالة

وأكد حي المعادي أنه تلقى العديد من الشكاوى عن وجود كلاب ضالة بكثرة في زهراء المعادي بعدد من الشوارع منها الخمسين والشوارع الداخلية لزهراء المعادي وشارع بنك الإسكان والتعمير.

من جانبه أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي لـ«الوطن»، أنه تم توجيه الشكاوى للإدارة المختصة بالحي لمخاطبة الوحدة البيطرية بالتعاون مع الجمعيات المنوطة بأمر كلاب الشارع من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة - مصر خالية من السعار 2030 - والتي تتمثل في تطعيم وتعقيم تلك الكلاب، والتي تعمل جاهدة طوال الفترة الماضية للمضي في تحقيق أهداف الإستراتيجية، بجانب عمل حملات توعية وتثقيفية للمجتمع بكيفية التعامل الآمن مع تلك الكلاب.

وأوضح رئيس حى المعادي أن من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الكلاب الضالة القيام بحملات مستمرة لتطعيم كلاب الشارع بناء على متابعة الجمعيات المذكورة بمناطق حي المعادي كل في منطقته التي يقوم بمتابعتها، بالإضافة إلى عمل عمليات تعقيم للكلاب الإناث وذلك منعاً لتكاثر تلك الكلاب.

سلوكيات خاطئة

وتابع أنه من خلال من خلال تقصي الشكاوى الواردة بمعرفة المختصين تبين وجود بعض السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين و خاصة صغار السن تجاه الكلاب في الشارع بإلقاء الطوب عليهم وممارسة بعض الأفعال على سبيل اللهو والتي من شأنها زيادة خوف الكلاب التي تم تطعيمها بالفعل في بعض المناطق، مما يسبب عواء مستمر وما يتبعه من حالة عدوانية تجاه الأطفال نتيجة لذلك، وفي هذا الصدد نهيب بالجميع الامتناع عن تلك السلوكيات الخاطئة وذلك لتحقيق أكبر استفادة من الإستراتيجية.

الوقاية من الكلاب

وأوضح أنه جار العمل على نشر بوستات توعية للمواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع الكلاب ومرض السعار وكيفية الوقاية منه وذلك لنشر الوعي لأكبر عدد ممكن للحلول العلمية التي تتم في الواقع لحل المشكلة وتحقيق التوازن البيئي المطلوب.