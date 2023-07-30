خفض إضاءة 6 آلاف عمود إنارة في حي المعادي ضمن خطة ترشيد الكهرباء

أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، أنه تم تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء من خلال المرور اليومي على كافة الإعلانات المضيئة والمحلات والشوارع في نطاق الحي بميادين الفاروق وفيكتوريا وسوارس والنادي وشوارع بورسعيد ودمشق، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات في تمام التاسعة مساء، مشيرًا إلى خفض 6 آلاف عمود إنارة بحي المعادي بنسبة 75%.

خطة ترشيد الكهرباء في القاهرة

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية في استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة التي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

إطفاء واجهات المحلات

كما تابع الدكتورإبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال ترشيد طاقة إنارة الشوارع بتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والتوجيه بترشيد الطاقة والتوعية بالنسبة لخفض إنارة واجهات المحلات والإعلانات وأعمدة الإنارة في إطار خطة ترشيد الكهرباء.