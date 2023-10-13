حي المعادي يشن حملة للتصدي للمخالفات.. إيقاف تركيب مصعد وقاعدة إعلان دون ترخيص

شن حي المعادي بالقاهرة، حملة مكبرة للتصدي للمخالفات وإنفاذ القانون ضد المخالفين وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات، أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال مخالفة دون ترخيص بشارع 199 عبارة عن أعمال تركيب مصعد، وجرى التحفظ على المعدات وإيداعها في مخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إيقاف حفر قاعدة إعلان مخالف

كما أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال حفر لعمل قاعدة للإعلان دون ترخيص أمام ماركت عند البوابة الخلفية للجراندمول وجرى إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة وإيداعها بمخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما جرى إيقاف مخالفة بناء دون ترخيص بشارع 150 عبارة عن غرفة من الخشب جرى إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإيداعها في مخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إيقاف مخالفات البناء

كما وجه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، بالمتابعة المستمرة لرصد المخالفات وجرى إيقاف أعمال مخالفة دون ترخيص في برج ملاكو كورنيش النيل وجرى التحفظ على الونش المستخدم وإيداعه بمخزن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.