حي المعادي يوقف أعمال مخالفة ويزيل إشغالات ويرفع حواجز حديدية (صور)

أوقف حي المعادى بالقاهرة، أعمال بناء مخالفة بالشطر الثالث نيركو طريق الأوتوستراد، عبارة عن أعمال على واجهة العقار بدون ترخيص، كما جرى سحب المعدات والتنبيه على المخالفين بفك السقالة بالكامل.

كما واصل الحي حملاته، وأوقف أعمال مخالفة بعقار في شارع مصر حلوان الزراعي، عبارة عن تحويل من سكني إلى إداري، وجرى إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخزن الحي.

وأزالت أجهزة الحي مخالفات المحلات والكافيهات، وجرى إزالة إشغالات بشارع حسنين دسوقي.

من ناحية أخرى، تلقى الحي شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن تضرر السكان من وجود حواجز حديدية بشارع 68 مع شارع التضامن الاجتماعي.

وكلف الحي الإدارات المختصة بإزالة أسباب الشكوى، وتم عمل حملة لرفع وإزالة الحواجز الحديدية في شارع 68 وشارع التضامن الاجتماعي لرفع كفاءة الشوارع وتسهيلا للحركة المرورية.