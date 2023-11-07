وصول 4 حالات من مصابي غزة إلى معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول 4 حالات إصابة من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح، كما يتم تجهيز 25 سيارة إسعاف مصرية أمام المعبر لاستقبال الجرحى.

وأشار المراسل، إلى وصول أيضًا دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح، لافتًا إلى تجهيز عشرات من شاحنات المساعدات بالمنطقة المحيطة بالمعبر.

وفي وقت سابق، كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن ضخ مزيد من المساعدات لإغاثة غزة، مشيرًا إلى أن نحو 74 شاحنة مساعدات دخلت القطاع عبر معبر رفح أمس، كما وصل أيضًا إلى معبر رفح البري دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية، ومن المصريين والفلسطينيين، فالأمر لم يعد قاصرًا على مزدوجي الجنسية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه جار تجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وأن هناك استعدادات قصوى لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى من غزة.