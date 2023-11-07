أمطار رعدية تضرب 7 محافظات غدا الأربعاء.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية فجرا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية تبدأ من الساعة 4 فجراً حتى الصباح

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض7 محافظات وهى « قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، سوهاج» إلى أمطاروتكون رعدية تتراوح نسبتها من 20% إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا

وتتأثر محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالغيوم الجزئية على مدار اليوم، فيما يسود باقي المحافظات طقس مشمس نهاراً، وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء سجلت أقصى درجة للعظمى في جنوب الصعيد 37 درجة وأقل درجة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حركة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط

وعن حركة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بسرعة الرياح سجلت أقصى سرعة لها في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 28 كيلومترا في الساعة، وأقل سرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية وسجلت 16 كيلومترا في الساعة.