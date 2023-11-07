ناهد السباعي تحيي الذكرى الرابعة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل هيثم أحمد زكي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة لها مع الفنان هيثم أحمد زكي وعلقت عليها قائلة: «الذكري السنوية الرابعة، اللهمّ ادخله الجنّة من غير حساب، ولا سابقة عذاب».

وتابعت الفنانة ناهد السباعي قائلة: «اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».