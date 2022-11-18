ناهد السباعي: سعيدة بتمثيل «19 ب» لمصر في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض الفيلم المصري «19 ب»، المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، أمس كعرض عالمي أول بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، علي هامش فعاليات المهرجان، التي انطلقت مساء يوم الأحد الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

ناهد السباعي تكشف كواليس فيلم 19 ب

وقالت ناهد السباعي، لـ«الوطن»، إنّ المخرج أحمد عبدالله هو من رشحها للدور، ولم تتردد في الموافقة، لأنّها كانت تتمني العمل معه، بحسب قولها، مضيفة: «الفيلم تدور أحداثه حول العزلة، واكتفاء الشخص بالجلوس في منزله مع حيواناته، وعدم الاختلاط مع أشخاص آخرين».

وكشفت ناهد عن طبيعة دورها بالفيلم قائلة: «أجسد شخصية تدعى يارا، وهي ابنة حارس العقار الذي يجسده الفنان سيد رجب، وأنا سعيدة بتعاوني معه لأول مرة»، وأعربت ناهد السباعي عن سعادتها كون فيلم «19 ب» هو ممثل مصر الوحيد في المسابقة الرسمية، ولكنها استدركت قائلة: «أشعر بالحزن بكل تأكيد، لأنني كنت أتمنى وجود أفلام مصرية كثيرة داخل المهرجان».

تفاصيل فيلم «19 ب»

فيلم «19 ب»، يشارك في بطولتة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي وتدور أحداثه، حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.