ناهد السباعي: المشاهدون خرجوا سعداء من عرض فيلم «19 ب»

أكدت الفنانة ناهد السباعي، سعادتها بمشاهدة الأفلام التي تم ترميمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معتبرة أن ترميم الأفلام القديمة، اهتمام بالتاريخ والتراث المصري.

واعتبرت خلال لقائها مع مراسل «DMC»، أن من الخسارة الكبيرة، آلا يتم ترميم هذه الأفلام، ومشاهدتها وعرضها للجمهور مرة أخرى.

المشاهدون خرجوا سعداء

تحدثت ناهد السباعي، عن فيلمها «19 ب»، المشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، مشيرة إلى أنها سعيدة برد فعل المشاهدين، إذ خرجوا سعداء من عرض الفيلم، لافتة إلى أن الفيلم أبهرها شخصيًا، معربة عن تفاؤلها وإمكانية فوزه بجائزة المهرجان.

وأثنت ناهد السباعي، على المخرج أحمد عبدالله، الذي نجح في إخراج الفيلم، وخروجه بشكل لائق، معربة عن أملها في أن يحقق الفيلم جائزة المهرجان.