تنبيه للمواطنين بالإسكندرية: انبعاث رائحة غاز بسبب ملء الخزانات

نبهت محافظة الإسكندرية كافة المواطنين بضرورة عدم القلق في حالة الشعور برائحة غاز في نطاق منطقتي «المحمودية» و«أبو قير» يوم الأربعاء المقبل، وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، أن تلك الرائحة ستكون نتيجة ملء الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز المعروفة بالمنطقتين المذكورتين، وأكدت أنه إجراء اعتيادي تقوم به الشركة، ولا داعي للقلق نهائياً.

ملء الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شركة تاون جاز سوف تقوم بملء الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز بمنطقتي المحمودية وأبو قير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز، يشعر بها سكان المناطق المحيطة.

«الشريف»: إجراء اعتيادي للشركة ولا داعي للقلق

وأضاف محافظ الإسكندرية، بحسب البيان، أنه يطمئن أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز، موضحاً أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة، ولا داعي للقلق نهائياً.

التواصل مع شركة الغاز الطبيعي بالإسكندرية

وأتاحت شركة الغاز الطبيعي في الإسكندرية للعملاء خطاً ساخناً للاستفسار عن جميع تفاصيل تركيب وتقديم طلبات الغاز الطبيعي، حيث يمكن للعملاء الاتصال على الخط 19129، وذلك بجانب العديد من مراكز خدمة العملاء بمحافظة الإسكندرية، حيث يستطيع العملاء الاتصال علي الرقم المتاح للاستفسار عن خطوات تركيب الغاز.