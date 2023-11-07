مستشار الرئيس الفلسطيني: دبلوماسيتنا غيرت موقف الغرب تجاه غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي بدأت القيادة الفلسطينية معركة دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي على الصعيدين الدبلوماسي والدولي،.

استحياء الدول الصديقة أمام الضغط الأمريكي والأوروبي

وأوضح الهباش خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الدول الصديقة كانت تتحرك على استحياء أمام الضغطين الأمريكي والأوروبي، وحاليًا بعد شهر من العدوان ومع نجاح الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة بالفلسطينية العربية والإسلامية والدولية الصديقة، استطعنا أن نغير إلى حد كبير في المواقف الدولية وأصبح العالم أجمع باستثناء أمريكا وإسرائيل يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي.

اقتراب الموقف الدولي من الرؤية الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك تحول من الموقف الدولي أصبح مقتربًا أكثر من الرؤية الفلسطينية، وهذا يمثل نجاحًا للدبلوماسية العربية، ويجب علينا عدم التقليل من الجهد العربي والفلسطيني لأنه لولا هذا الجهد لبات العالم كله يقف مع إسرائيل مضيفًا: «الموقف الأمريكي لن يتغير، الموقف الأمريكي له حساباته التي يجب أن نخاطبه بها، فهي تقيم وزنًا فقط للمصالح».