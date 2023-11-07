يوم رياضي لذوي الهمم لتحسين حالتهم النفسية بمركز شباب الجزازرة في سوهاج

نظم مركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة اليوم الثلاثاء الموافق 7 من نوفمبر 2023 فعاليات يوم رياضي لذوي الٕاحتياجات الخاصة بمقر مركز شباب الجزازرة.

فعاليات اليوم الرياضي المخصص لذوى الاحتياجات

شارك في فعاليات اليوم الرياضي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من أبناء قرية الجزازرة، التي كانت تحمل شعار «لا فرق بيننا»

بدأت فعاليات اليوم الرياضي بممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية الترويحية، بمشاركة مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لا سيما أن أغلب هؤلاء المشاركين أبطال لتفوقهم علي أنفسهم واعتمادهم على أنفسهم.

شهد المشاركون عدّة ألعاب، حيث شعروا بطاقة إيجابية هائلة أثناء فاعليات اليوم الرياضي المخصص لهم من قِـبَل إدارة مركز الجزازرة .

تكريم المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، وكيل الوزارة أن مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، شهدت طفرة كبيرة من حيث اندماج هذه المؤسسات الحكومية مع الشعب لتكون ملاذه الأول لتحقيق طموحاتهم وكل رغباتهم في إطار السياسة المنظمة للهيئة.

يأتي ذلك بمتابعة من يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بسوهاج، وفي نهاية اليوم تم تكريم المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمهم شهادات تقدير، وأخذ بعض الصور التذكارية.