مواعيد وشروط التقديم لوظيفة أخصائي تمريض في ملوي بالمنيا

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا، عن حاجتها لـ10 أخصائيي تمريض لشغل وظيفة مدرس، بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين بقرية الأشمونين في مركز ملوى.

شروط التقديم لوظيفة أخصائي تمريض

وقالت الدكتورة هبة لبيب محمود، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العدد المطلوب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بقرية الأشمونين في مركز ملوي، 10 أخصائيي تمريض وفقا للشروط الآتية:

1- الحصول على بكالوريوس التمريض بتقدير جيد جدا على الأقل.

2-مؤهلات دراسية عليا في مجال التخصص.

3- قضاء فترة عامين عمل فعلى بالمستشفيات بعد قضاء فترة التكليف.

4- أن يكون المتقدم من نواحي مرکزي ملوي وديرمواس.

5- إجادة اللغة الإنجليزية «قراءة - كتابة – تحدث».

6 -إجادة الحاسب الآلى «يتم عمل الاختبار بواسطة مركز المعلومات».

7-الحصول على دورة ( TOT).

8-اجتياز المقابلة الشخصية

9- بيان حالة وظيفية موضح بها الجزاءات إن وجدت وتقارير الكفاءة عن آخر عامين شرط أن يكون ممتاز.

10-الإعلان خاص بمدرسة الأشمونين ولا يجوز النقل أو الانتداب إلي أي مدرسة أخرى طوال فترة العمل بالمدرسة.

11-يتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا للأعلي بالمؤهل الدراسي، الأعلي بتقدير التخرج.

12-الحصول علي دورات تدريبية في مجال الجودة التعليم التمريضي - مكافحة العدوى، وعدد سنوات الخبره.

موعد المقابلات الشخصية وأماكن التقديم

وأوضحت مدير إدارة التدريب بصحة محافظة المنيا، أن الطلبات يتم تقديمها شخصيا بإدارة التدريب والمدارس أمام مستشفى الحميات بمدينة المنيا اعتبارا من يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري وحتي الخميس 16 من نفس الشهر، على أن تبدأ المقابلات الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.