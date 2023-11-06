6 خطوات للحصول على قرض مشروعك في المنيا

حددت محافظة المنيا جميع الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول علي قرض مبادرة «مشروعك» التي تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل.

خطوات الحصول على قروض مبادرة مشروعك

وقال مسئول بديوان عام محافظة المنيا، - فضل عدم ذكر أسمه - في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك 6 خطوات للحصول على قروض مبادرة مشروعك للشباب يجب اتباعها حتى يتم صرف مبلغ القرض في أسرع وقت ممكن بعد الموافقة على الصرف وتشمل تلك الخطوات الآتي:

- تقديم طلب الحصول علي القرض بوحدة المشروعات في محافظة المنيا.

- تقديم دراسة الجدوي الخاصة بالمشروعات متضمنة العمالة والتكلفة.

- مراجعة الأوراق في كل وحدة وتحديد حجم القرض المقرر منحه.

- تسليم الطلب لممثل البنك بوحدة مشروعك بعد استكمال المستندات.

- يبدأ البنك في مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة أو الرفض.

- يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من التقديم والحصول علي الموافقة.

المنيا تحتل المركز الأول في مبادرة مشروعك

وفي وقت سابق أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تصدر محافظة المنيا المركز الأول على مستوى الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، حتى نهاية شهر أكتوبر2023، إذ نفذت المحافظة 29 ألفا و253 مشروعا بقروض بلغت 3,4 مليار جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم توفير 86 ألفا و259 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.