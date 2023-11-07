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محمد عساف: «ما زال العالم المنافق واقفا يتفرج على غزة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:34 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف، استياءه الشديد، بسبب سقوط عدد كبير من الشهداء، وعدد آخر من الضحايا من أهل بلده، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، ضد قطاع غزة.

محمد عساف يعبر عن حزنه الشديد

وكتب محمد عساف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج».

ويحرص الفنان محمد عساف على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني فى كل الأوقات، إذ نشر مؤخرا منشورا شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على منصة «إكس».

وقال الفنان محمد عساف: «لما نقول فلسطين أنت الروح ونن العين.. مش كلام أغاني وأشعار.. هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا.. فلسطين حرة.. وجاي الحرية جاي».

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بقلم أحمد عبد الرحمن