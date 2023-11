محمد عساف: «ما زال العالم المنافق واقفا يتفرج على غزة»

أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف، استياءه الشديد، بسبب سقوط عدد كبير من الشهداء، وعدد آخر من الضحايا من أهل بلده، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، ضد قطاع غزة.

وكتب محمد عساف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج».

