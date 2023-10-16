محمد عساف: الاحتلال لا يرحم ويستهدف منازل المدنيين

أعرب الفنان الفلسطيني محمد عساف عن حزنة الشديد للهجمات الإسرائيلية التي تحدث في فلسطين، والتي وراح ضحيتها الآلاف من الشهداء من بينهم أطفال وكبار سن.

محمد عساف يدعم فلسطين

وكتب محمد عساف عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «الاحتلال لا يرحم، ويستهدف منازل المدنيين، ولا يفرق بين طفل ولا امرأة ولا كبير في السن، حسبي الله ونعم الوكيل».

ومنذ بداية الهجمات الإسرائلية على فلسطين يحرص المطرب الفلسطيني بشكل دائم على دعم بلده إذ كتب منذ أيام عبر موقع التدوينات القصيرة x قائلا: «اللي بيحكوا إنه إيش بنقدر نعمل.. نشر الحقيقة، دحض الأكاذيب، معاناة شعب غزة وفلسطين لكل العالم بكل اللغات.. الدعاء المستمر وطلب الفرج والنصر من الله.. كله مساهمة ومجهود وعونة.. ومجرد إن إحنا عارفين إنه الشرفاء في كل مكان واقفين معنا والله العظيم له أثر كبير ويرفع المعنويات».