الفنان محمد عساف يواصل دعمه لفلسطين: «أنت الروح ونن العين»

حرص الفنان محمد عساف على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على منصة «إكس».

الفنان محمد عساف يدعم فلسطين

وقال الفنان محمد عساف: «لما نقول فلسطين أنت الروح ونن العين.. مش كلام أغاني وأشعار.. هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا.. فلسطين حرة.. وجاي الحرية جاي».

لما نقول فلسطين انتي الروح و نن العين. مش كلام اغاني و اشعار. … هاد احنا و حياتنا و وجهتنا.

فلسطين حرة … و جاي الحرية جاي. #GazaGenocide #ceasefireInGazaNOW — محمد عساف (@MohammedAssaf89) October 27, 2023

يذكر أنّ هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية من بينهم كريم عبدالعزيز وشريهان، ومحمد هنيدي، وكندة علوش، ودينا الشربيني، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، وعلا غانم وغيرهم الكثيرين.