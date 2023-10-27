الفنان محمد عساف يواصل دعمه لفلسطين: «أنت الروح ونن العين»
كتب:
بسمة شطا
02:40 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
محمد عساف
حرص الفنان محمد عساف على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على منصة «إكس».
الفنان محمد عساف يدعم فلسطين
وقال الفنان محمد عساف: «لما نقول فلسطين أنت الروح ونن العين.. مش كلام أغاني وأشعار.. هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا.. فلسطين حرة.. وجاي الحرية جاي».
لما نقول فلسطين انتي الروح و نن العين. مش كلام اغاني و اشعار. … هاد احنا و حياتنا و وجهتنا.— محمد عساف (@MohammedAssaf89) October 27, 2023
فلسطين حرة … و جاي الحرية جاي. #GazaGenocide #ceasefireInGazaNOW
يذكر أنّ هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية من بينهم كريم عبدالعزيز وشريهان، ومحمد هنيدي، وكندة علوش، ودينا الشربيني، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، وعلا غانم وغيرهم الكثيرين.