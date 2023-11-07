تفاصيل استخراج خاتم ذهب من مريء طفلة في مستشفى المنصورة التخصصي

تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالدقهلية اليوم، من استخراج خاتم ذهب من مريء طفلة باستخدام المنظار الطبي، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية وجوده داخل المريء، تحت إشراف الدكتور محمد عيد إبراهيم المدير الجديد لمستشفى المنصورة التخصصي.

وجود جسم غريب داخل بطن طفلة

وأوضح مستشفى المنصورة التخصصي، في بيان له، أن الطفلة تبلغ من العمر عامين، قد دخلت المستشفى وهي تعاني آلاماً متفرقة، وبإجراء أشعة تبين وجود جسم غريب، واُسْتُخْرِج باستخدام المنظار ودون اللجوء إلى تدخل جراحي، وتبين أنه خاتم ذهب بلعته الطفلة دون علم أسرتها.

فريق طبي يتمكن من استخراج خاتم ذهب من بطن طفلة

وضم الفريق الطبي الذي استخرج الخاتم الذهبي كلا من: الدكتور منصور صقر استشاري الجهاز الهضمي ومناظير الأطفال. والدكتور أحمد حامد استشاري التخدير، وتمريض المناظير إيناس محمد، وهبة عبد الحميد، وتمريض عمليات أسامة جمال.

يذكر أنه في وقت سابق أجرى فريق طبي بمستشفى المنصورة التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، جراحة نادرة استخرجوا خلالها مشرطا جراحيا من أمعاء فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، باستخدام المنظار، حيث كانت تعاني من اضطراب نفسي، وذلك دون الحاجة إلى تدخل جراحي.