إجراء أول عملية باستخدام المنظار الجراحي للعمود الفقري بـ«بنها الجامعي»

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي، بمحافظة القليوبية، في إجراء أول عملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي للعمود الفقري، بوحدة جراحة العمود الفقري بقسم العظام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي بكلية طب بنها، اليوم الأربعاء، أن الجراحة جرت بجرح حوالي نصف سنتيمتر بدون فقد دم وباستخدام البنج النصفي فقط، وجرى عمل توسيع للقناة العصبية عن طريق المنظار الجراحي للعمود الفقري.

فريق عمل جراحة العمود الفقري ببنها الجامعي

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها، وأستاذ جراحة العظام، والدكتور أحمد صبحي علام رئيس قسم العظام بكلية طب بنها، والدكتور ممدوح الكرماني رئيس وحدة جراحة العمود الفقري.

وشارك طاقم العمل بالجراحة كل من: الدكتور ممدوح الكرماني رئيس وحدة العمود الفقري بقسم العظام، والدكتور خالد مراد استشاري جراحة مناظير العمود الفقري بألمانيا، ومحاضر و استشاري جراحة العمود الفقري بجامعة بغداد وزميل الدراسات العليا بكلية طب بنها، والدكتور حسام حطب مدرس مساعد جراحة العظام بكلية طب بنها، وبحضور الدكتور أحمد طه مدرس جراحة مناظير الركبة والكتف بكلية طب بنها، والدكتورة مي شفيق مدرس مساعد التخدير بكلية طب بنها، وإسلام تمريض عمليات العظام بمستشفى بنها الجامعي.

مواعيد وحدة جراحة العمود الفقري بنها الجامعي

وتستمر وحدة العمود الفقري بقسم العظام بتقديم الخدمة لمرضي العمود الفقري بالعيادات الخارجية في السبت من كل أسبوع، ضمن خدمات بنها الجامعي لمواطني القليوبية والمحافظات المجاورة.