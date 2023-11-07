«المياه .. نبع الحياة» ندوة بجامعة أسيوط ضمن فعاليات المنتدي البيئي

نظمت جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ندوة بيئية بعنوان «المياه .. نبع الحياة»، ضمن سلسلة الندوات البيئية الأسبوعية، التى تنظمها الجامعة خلال فعاليات المنتدى البيئي «Cop28-Assiut»، والممتدة خلال شهر نوفمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عبد الله الأستاذة بكلية الطب البيطري ومقرر الندوة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، عدد من ممثلي تحالف جامعات إقليم محافظة أسيوط، ولفيف من عمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة تدريس، والطلاب.

تحالف جامعات الإقليم

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الندوة تستهدف تحقيق التعاون بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب تحالف جامعات إقليم محافظة أسيوط؛ لوضع حلول لقضية المياه، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيدها، وذلك لدعم، ومساندة جهود الدولة المصرية؛ في المحافظة على موارد المياه، وحُسن إدارتها، مؤكداً حرص الجامعة على إبراز قضية المياه، وتوجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول لمشكلاتها، ومواجهة كافة التحديات، بكفاءة واقتدار، لتلبية احتياجات الأفراد، والحفاظ علي حق الأجيال القادمة في توفير مصادر مياه مستدامة.

حلول المشكلات البيئية

وأشار، الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أهمية سلسلة الندوات البيئية الأسبوعية، التي تعقد ضمن أنشطة المنتدى، وتقدم الجامعة من خلالها حلول للمشكلات البيئية، ومن أهمها مشكلة المياه، وتوعية الشباب والنشء بمختلف جوانب هذه القضايا المصيرية، وزيادة وعيهم؛ بالمشكلات البيئية، وما تواجهه البيئة من مخاطر وسلبيات.