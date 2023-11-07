بعد تصريحات نتنياهو الأخيرة.. من سيدير الملف الأمني في غزة بعد انتهاء الحرب؟

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن التصريحات الإسرائيلية بخصوص من يتولى الأمن في غزة بعد الحرب الراهنة التي تستمر لليوم الـ32 على التوالي، لا تمثل خطرا على القضية، إذ أنه في جميع الأحوال ستتولى دولة الاحتلال المهمة لفترة مؤقتة وبعدها ستنتقل إلى السلطة الفلسطينية.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في مقابلة تلفزيونية معه عبر شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: إنّ "إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة"، وبعدها نشرت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد الذي قال فيها: يجب على السلطة الفلسطينية تولي السيطرة على غزة بعد الحرب.

فهمي: تصريحات الحكومة والمعارضة غير متناقضة

وأوضح فهمي في تصريحاته لـ«الوطن» أن تصريحات الحكومة والمعارضة غير متعارضة، إذ أن نتنياهو أفصح عن نواياه للسلطة الفلسطينية والمخابرات الأمريكية بتولي الأمن في قطاع غزة ولكن لفترة مؤقتة حتى ولو لم يحددها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستشهد تدربيات أمنية من الجانب الأمريكي أو الاستعانة بقوات حلف الناتو.

ظهور بلينكن وبيرنز يؤكد أن التنسيق الأمني بقطاع غزة سيكون عسكريا وسياسيا في آن واحد

وتابع فهمي، أنه بعد تأمين القطاع من وجهة النظر الإسرائيلية سيتم تسليمه للسلطة الحالية التي من المستبعد أن ترفض تولي الأمن به، خصوصا أنها السلطة الشرعية الوحيدة، مشيرا إلى أن تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد لا تعني الضغط على حكومة الاحتلال، إنما هي بديهية لأن السلطة الفلسطينية هي المنوطة بتلك المهمة.

وتابع أن ظهور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وبيل بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، في الوقت الحالي معا، يشير إلى أن التنسيق الأمني داخل قطاع غزة سيكون سياسيا وعسكريا معا، وهو ما يخدم تولي دولة الاحتلال الأمن في غزة لفترة مؤقتة، وبعدها نقل القطاع للسلطة الفلسطينية.