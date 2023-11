هالة سرحان: نتنياهو يعيش أتعس أيامه.. ومظاهرات في أمريكا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

قالت الإعلامية هالة سرحان، إن هناك مظاهرات ضخمة في مدينة نيويورك الأمريكية، احتجاجًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحة أنها شارك فيها آلاف اليهود الأمريكيين، الذين حملوا أعلام فلسطين، وهتفوا بشعارات منددة بجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف إطلاق النار.

وكتبت هالة سرحان منشور على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «مظاهرة كبرى في محطة سنترال المحطة المركزية للقطارات في نيويورك، الآلاف من اليهود الأمريكيين يحملون علم فلسطين، ويهتفون دعوا غزة تعيش.. ويلبسون تي شيرتات سوداء، مكتوب عليها بالأبيض أوقفوا إطلاق النار، وعبارات موجهة إلى نتين ياهو».

وأوضحت أن ذلك بسبب الاعتداء الغاشم على غزة والأطفال والنساء والمدنيين، تقول «أنت لا تمثلنا»، مثل هذه التظاهرات لا تحدث اعتباطا، الهيئة المنظمة لا بد أن تتقدم إلى بلدية نيويورك بطلب عمل مظاهرة في مكان معين، وعدد ساعات معينة، ولا بد من الحصول على ترخيص، والغريب أن نيويورك معقل اليهود المتشددين، يحدث فيها مثل هذا التجمع المهول من الجالية اليهودية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتابعت: «لكن لا يخلو الأمر من اعتقال عدة مئات، لأن هناك قانون يمنع أي سب لليهود في أمريكا، باعتبار ذلك جريمة ضد السامية.. وهذه حجة للقبض على البعض، التظاهرة تعتبر ظاهرة إيجابية عظيمة، لم يحسب حساباتها رئيس الوزراء الاسرائيلي، في مغامرته الملتاثة بقصف غزة والمدنيين الأبرياء».

وأضافت أن الموقف الأمريكي الذي كان مؤيدا مئة بالمئة، يتغير كل يوم، بسبب الضغوط الشعبية غير المسبوقة في أمريكا وضغوط الكونجرس، ضد الدعم الأعمى والتسليح الضخم، وقصف المدنيين، حتى بايدن نفسه انسحب من الصورة، وأصبح وزير الخارجية هو المفاوض الأمريكي الأول، ينادي بمنع التهجير القسري، ويطالب بإدخال المساعدات.

Jewish peace activists hold sit-in protest at Grand Central to demand ce... https://t.co/yVlUBptb6l via @YouTubeتظاهرة كبري في محطة سنترال المحطة المركزية للقطارات في نيويورك الآلاف من اليهود الأمريكيين يحملون علم فلسطين ويهتفون دعوا غزة تعيش. ويلبسون تي شيرتات سوداء مكتوب عليها…