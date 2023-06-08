وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية لتجنب كارثة إنسانية باليمن

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه يتم العمل على اكتشاف جذور داعش الإرهابي والتعامل معها، لافتاً إلى أنه إضافة للعلاقات الثنائية بين السعودية الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تقديم مزيد من الدعم لليمن، مشيراً إلى تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أن الحرب الدائرة في اليمن يجب أن نضع حداً لها، ونتجنب الكارثة الإنسانية الأكثر دماراً في العالم، مع العمل مع شركائنا السعوديين لتمديد الهدنة لمدة 14 شهراً.

الوصول لحل للخلافات في اليمن

وأوضح «بلينكن»، في مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير الخارجية السعودي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعد ظهر اليوم الخميس، أن الرئيس بايدن التقى الرئيس اليمني في وقت سابق، لمناقشة الأزمة، والتوصل لهدنة واستمرارها، وتحقيق العدالة، ومحاولة تجنب الانتهاكات والوصول لحل للخلافات في اليمن، لافتاً إلى أن المبعوثين التقوا مختلف الأطراف، ويحاولون تمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم.

التصعيد النووي في المنطقة

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن السعودية ومجلس التعاون يسعون جاهدين لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التحالف ضد الإرهاب، والحد من التصعيد النووي في المنطقة، موضحاً أن الولايات المتحدة تدرك أهمية تعزيز العلاقات الدفاعية القوية مع المملكة العربية السعودية، لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.