تركيب جهاز تعقيم جديد في مستشفى النسا والتوليد بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تركيب جهاز تعقيم جديد في مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، في إطار خطة مديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من أهالي مطروح، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشآت الصحية ومتابعة المستشفيات.

المستلزمات الطبية والأدوية

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية المرور على مستشفى الولادة والصحة الإنجابية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

العناية المركزة وكشك الولادة

كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح قسم العناية المركزة وكشك الولادة وقسم التعقيم المركزي والإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

تركيب جهاز التعقيم الجديد بمستشفى النساء والتوليد

كما حرص وكيل وزارة الصحة بمطروح على تفقد أعمال فريق الإدارة الهندسية وإدارة مكافحة العدوى لرفع كفاءة قسم التعقيم المركزي متابعا تركيب جهاز التعقيم الجديد الخاص بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتشغيل الجهاز الجديد، وتفقد صيدلية الداخلي.

ووجه بضرورة الحفاظ عليها حرصا علي المال العام وترتيب وجود السجلات وحفظها بالطريقة الصحيحة ومراعاة مراجعة تواريخ الصلاحية بصفة مستمرة، والحرص على توفير الكميات اللازمة من الأدوية باستمرار من مخازن المديرية، وتعظيم الاستفادة من أسرة العناية المركزة بوضع آلية سريعة والتنسيق مع مدير إدارة الطوارئ بالمديرية ومدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية.

تكريم المتميزين من الأطباء والإداريين

وكرم وكيل الوزارة بحضور الدكتور محمد مصطفى مدير المستشفي والدكتور محمود فايز نائب مدير المستشفي، وزكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية ومنى حمدي مشرفة تمريض المستشفى عدد من العاملين المتميزين بالمستشفي من أطباء وتمريض وإداريين وفنيين وخدمات معاونة وشركتي الأمن والنظافة، وتقديم شهادة تقدير للعاملين المتميزين تقديرا لجهودهم في الفترة الماضية وتميزهم وتفانيهم في العمل وحثهم على بذل أقصى جهد في سبيل رفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.