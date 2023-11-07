محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مؤتمر «حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز»

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات مؤتمر «حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني، وعددا من ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية.

رؤية مستقبلية للوطن

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بمشاركتهم بمؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز ، و وضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة، مؤكدًا أننا نشهد حاليا معركة وعي والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، نتيجة حروب الجيل الرابع التي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية و الوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

مخاطر الزيادة السكانية

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الوعي بمخاطر الزيادة السكانية ومواجهة المشكلة ومعرفة الأبعاد المتعلقة بالقضية السكانية من أجل الوصول إلى توصيات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة، التي تُهدد معدلات التنمية لدينا وحدوث خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين المعدلين، مؤكدا أن معالجة القضية تتطلب رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى في وقت قياسي

وأشار المحافظ، إلى ما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى في وقت قياسي، وإن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة، والتجارة.

كما أكد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ على دورية المؤتمر بهدف الحوار مع القوي السياسية والشباب بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية مناقشة مشكلة الكثافة السكانية ووضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وأهمية التحالف الوطني لتحقيق أهداف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية.