متخصص بالشأن الإسرائيلي: الإعلام العبري يلهي المستوطنين عن أزماتهم الحقيقية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الاسكندرية والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنَّ هناك تقريرا كتبه أخصائي تغذية ولياقة بدنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي في إحدى الصحف العبرية، وعنوانه يتناول المجازر بحق أهلنا في غزة، باستخفاف، موضحاً أنه نوع من «الإلهاء» ليس إلا، مثل أن يقول: «يمكنك أن تفقد الوزن خلال متابعتك للأحداث».

«أنور»: الكاتب المنتمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يستخف بالمجازر الإنسانية في مقالته

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الكاتب المنتمي لـ دولة الاحتلال الإسرائيلي يستخف بالمجازر الإنسانية في مقالته، ويقدم نصائح للمستوطنين لمعالجة ما سيحدث لهم من عدم انتظام للوجبات وشرب مزيد من الكحول وعدم ممارسة الرياضة بانتظام بسبب الحرب.

المقالة العبرية نوع من الإلهاء عن المشاكل الحقيقية

وتابع أستاذ العبري بجامعة الاسكندرية: «المقالة العبرية تعد نوعا من الإلهاء عن المشاكل الحقيقية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي منها عدم المصداقية بالنسبة إلى نتنياهو وحكومته، والهجرة العكسية التي تسببت فيها الحرب، واختفاء العمال الفلسطينيين من دولة الاحتلال والعودة إلى غزة، وكذلك العمالة من دول آسيوية مثل تايلاند، ليعاني أهم قطاعين بإسرائيل من نقص العمالة والشلل، وهما الزراعة والسياحة».