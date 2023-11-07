لماذا يخاف الإسرائيليون من حرب غزة؟.. تبرير الفشل الكبير بقتل الأطفال

على الرغم من تصنيفها ضمن أكثر الدول تسلحًا إلا أنّ شعبها يعاني الخوف والقلق باستمرار، فبالرغم من إنفاق دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 مليارات دولار على تطوير أسلحتها وفق وسائل إعلام عبرية، إلا أنها تفضح نفسها وتخدع شعبها بشكل مستمر، آخرها فضيحة إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي نشر اليوم، تقريرًا عبر موقع «واللا العبري»، يستخف فيه بعقول شعب دولة الاحتلال الإسرائيلي، متحدثا عن فوائد الخوف والتوتر، وكيف أنها تنقص الوزن، في خطوة للتغطية على فشله وتبرير حربه البشعة على أهالي فلسطين.

قلق في دولة الاحتلال الإسرائيلي

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن شعب قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعاني من الخوفا والقلق، يشبهان إلى حد بعيد القلق الدائم الذي يشعر به القاتل أو اللص، وذلك لأن دولته، بلدًا محفوفة بالمخاطر، وفق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القدس لـ«الوطن»: «دولة الاحتلال الإسرائيلي، تدرك أنها جاءت على حساب سكان أصليين موجودين في المنطقة، وأنّ وجودها غير مقبول بشكل عام».

وعلى الرغم من تطور دولة الاحتلال الإسرائيلي عسكريًا، إلا أنها مسكونة بالمخاطر الأمنية وسكانها يعيشون في حالة خوف مستمر وقلق دائم، وفق «الرقب»: «هم منبوذين في المنطقة ولم يكن لهم الصمود وبالتالي بيداروا على فشلهم الكبير بتبريرهم قتل النساء والأطفال العُزل، تحاول أنّ تصور لنفسها سورا يحميها وتتسلح بأكبر قدر من السلاح رغم القلق والخوف الذي يتناب شعبها».

دولة الاحتلال الإسرائيلي معرضة للانهيار

داخليا فإن الاحتلال الإسرائيلي، التي اغتصب أرض فلسطين، مجتمع مؤهل للانهيار بسبب كثرة الخوف والقلق الدائمين، وفق أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القدس: «يخشى دائمًا أنّ تطوله يد العدالة، كاللص يخشى دائما افتضاح أمره، عارفين إنهم عايشين على أرض ليست من حقهم وأن أهلها مش هيسامحوا في الدم، وهم مصابون بأمراض نفسية جماعية بسبب تلوث أيادي جيشهم بالدم».

الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ربما كانت سببا آخر في قلق وخوف شعب جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الذين يعيشون على أرض فلسطين: «هما خايفين برغم الحرب غير العادلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجتمع فلسطين، الذي لا يملك أي وسائل حديثة للدفاع عن نفسه وأطفاله، وهما بيروجوا إنّ القلق بينقص الوزن كنوع من أنواع التغطية على فشلهم».

فضيحة إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي

يفقد الإسرائيليون صوابهم عندما يتضامن العالم مع فلسطين المحتلة ضد العدو الغاشم، لذلك فحتى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، قلقون، وفق «الرقب»: «خايفين لدرجة إنهم بيضربوا الأطفال والنساء دون وعي، وبحجة أنّ المدارس والمستشفيات بها أنفاق للمقاومة الفلسطينية، خايفين رغم أنهم مش بيشكلوا خطورة على سياجاتهم الحديدية، كالمجرم الذي يخشى انكشاف أمره، فبينتقم أكثر وهو التفسير المنطقي لتصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي».

متابعة مشاهد الأطفال وهي تقتل يساهم أيضًا في الحد من زيادة والوزن، ويجب استغلال تلك الفترة للقضاء على السمنة والوزن الزائد، كانت هذه الكلمات جزءًا من تقرير إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخفافا بعقول شعبه، وهو ما فسره «الرقب»، بأنه خوف ورعب وعدم اتزان وتغطية على الفشل: «هم قلقانين لأنهم مابقوش عارفين الضربة جاية منين».