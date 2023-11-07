استمرار الحرب على غزة يؤثر بالسلب على قدوم السياح لدول الشرق الأوسط

آثار سلبية كبيرة ستتعرض لها اقتصاديات العديد من دول منطقة الشرق الأوسط جراء تراجع حركة السياحة والسفر إليها بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي والمتوقع استمراره لفترة ليست بالقصيرة وفقا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن استمرار تلك الحرب سيكون له آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة للعديد من دول الشرق الأوسط القريبة من هذا الصراع، موضحا أن إسرائيل ستكون على رأس الدول التي تتراجع بها الحركة السياحية نظرا لتوقف حركة السفر منها وإليها بسبب الحرب، كما تتأثر الحركة السياحية الوافدة أيضا للعديد من الدول العربية منها لبنان ومصر والسعودية والإمارات وفلسطين، فضلا عن تركيا.

الحروب تؤثر بالسلب على السياحة

وأضاف لـ«الوطن» أن وجود حرب أو صراع عسكري مسلح بمنطقة ما يؤثر سلبا بالتبعية على جميع دول المنطقة المتواجد بها هذا الصراع، مشيرا إلى أن خسائر القطاع السياحي بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط تتخطى عشرات المليارات إذا استمرت هذه الحرب لفترة أخرى.

ومن جهته، كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن قيام آلاف السياح بإلغاء رحلاتهم المقرر وصولها للعديد من دول الشرق الأوسط خلال أكتوبر ونوفمبر 2023، وذلك بسبب الحرب على غزة وتخوف السياح من تحول هذا الصراع لحرب إقليمية.

هل يتم إلغاء حج الأقباط للقدس بسبب الحرب

وتابع أن السياحة صناعة هشة تتأثر بكل ما يدور حولها، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الحرب حتى العام المقبل، يتم إلغاء رحلات حج المسيحين للقدس والتى تقام خلال شهر إبريل 2024.